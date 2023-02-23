Кевин Лав: решение о переходе в «Майами» далось мне очень просто
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Новобранец «Майами Хит» Кевин Лав высказался по поводу своего перехода в команду.
«Мне нравится, как эти ребята работают и как ведут дела. Это топовая, устойчивая организация со своим стилем и характером. И там все такие, от руководства и до игроков.
Решение о переходе в «Майами» далось мне очень просто», — приводит слова Лава Fadeaway World.
В нынешнем сезоне чемпион НБА 2016 года принял участие в 41 матче, набирая в среднем 8,5 очка, делая 6,8 подбора и 1,9 передачи при реализации бросков 38,9%, где 35,4% – трёхочковые.
Лав выбыл из ротации огайского клуба, так как, по мнению тренерского штаба, игрок плохо обороняется против маленьких игроков при изоляции и после розыгрышей пик-н-роллов.
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