«Я был в шоке. Он помог мне разобраться в 1000 вопросов». Митчелл — об уходе Лава
Поделиться
26-летний атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл высказался по поводу ухода Кевина Лава из команды.
«Я был в шоке… Я не знал, что это будет моя последняя игра с ним… Я благодарен, потому что это парень, который помог мне разобраться в 1000 вопросов, просто выслушав их и ответив мне», — приводит слова Митчелла Fadeaway World.
В нынешнем сезоне чемпион НБА 2016 года принял участие в 41 матче, набирая в среднем 8,5 очка, делая 6,8 подбора и 1,9 передачи при реализации бросков 38,9%, 35,4% которых – трёхочковые.
Лав выбыл из ротации клуба из Огайо, так как, по мнению тренерского штаба, баскетболист плохо обороняется против маленьких игроков при изоляции и после розыгрышей пик-н-роллов.
Комментарии
- 23 февраля 2023
-
21:40
-
21:38
-
20:26
-
19:48
-
19:25
-
19:09
-
18:58
-
17:44
-
16:49
-
15:47
-
15:02
-
14:06
-
13:30
-
13:08
-
12:25
-
12:03
-
11:40
-
10:35
-
10:20
-
09:58
-
09:22
-
08:05
-
06:34
-
06:11
-
05:39
-
00:52
-
00:45
- 22 февраля 2023
-
23:52
-
22:58
-
22:52
-
22:44
-
21:29
-
20:59
-
19:43
-
19:24
Партнерский контент