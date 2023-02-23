«Я был в шоке. Он помог мне разобраться в 1000 вопросов». Митчелл — об уходе Лава

26-летний атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл высказался по поводу ухода Кевина Лава из команды.

«Я был в шоке… Я не знал, что это будет моя последняя игра с ним… Я благодарен, потому что это парень, который помог мне разобраться в 1000 вопросов, просто выслушав их и ответив мне», — приводит слова Митчелла Fadeaway World.

В нынешнем сезоне чемпион НБА 2016 года принял участие в 41 матче, набирая в среднем 8,5 очка, делая 6,8 подбора и 1,9 передачи при реализации бросков 38,9%, 35,4% которых – трёхочковые.

Лав выбыл из ротации клуба из Огайо, так как, по мнению тренерского штаба, баскетболист плохо обороняется против маленьких игроков при изоляции и после розыгрышей пик-н-роллов.