Форвард сборной России Платонов оценил поездку в Белград на товарищеские матчи

Форвард сборной России по баскетболу Илья Платонов прокомментировал поездку команды в Сербию, где сборная провела два товарищеских матча — с «Мегой» и ФМП.
«17 набранных очков? Я лишь воспользовался теми шансами, которые создавали мне партнёры. Бросал и попадал в кольцо, ничего необычного не сделал.
Организация поездки в Белград была на высшем уровне. РФБ — молодцы! Всё было отлично — перелёт, отель, питание, проживание. В самолёте у всех больших ребят было достаточно места для ног. Мне очень понравилось. Вообще очень приятно переключиться по ходу клубного сезона, пообщаться с другими ребятами, создать внутрикомандную «химию». С таким количеством игр в Единой лиге ВТБ было классно, что появилась возможность перезапуститься ментально.
Отношения внутри сборной? В принципе я был почти со всеми знаком. Ранее мы со многими пересекались в молодёжных сборных. И, конечно, часто играли друг против друга. Не было никаких сомнений в плане «химии» и того, что у меня получится раскрыться в сборной. Все ребята классные, атмосфера отличная!» — приводит слова Платонова пресс-служба РФБ.
- 24 февраля 2023
-
00:34
-
00:22
- 23 февраля 2023
-
23:52
-
23:52
-
23:50
-
21:40
-
21:38
-
20:26
-
19:48
-
19:25
-
19:09
-
18:58
-
17:44
-
16:49
-
15:47
-
15:02
-
14:06
-
13:30
-
13:08
-
12:25
-
12:03
-
11:40
-
10:35
-
10:20
-
09:58
-
09:22
-
08:05
-
06:34
-
06:11
-
05:39
-
00:52
-
00:45
- 22 февраля 2023
-
23:52
-
22:58
-
22:52