Форвард сборной России Платонов оценил поездку в Белград на товарищеские матчи

Форвард сборной России по баскетболу Илья Платонов прокомментировал поездку команды в Сербию, где сборная провела два товарищеских матча — с «Мегой» и ФМП.

«17 набранных очков? Я лишь воспользовался теми шансами, которые создавали мне партнёры. Бросал и попадал в кольцо, ничего необычного не сделал.

Организация поездки в Белград была на высшем уровне. РФБ — молодцы! Всё было отлично — перелёт, отель, питание, проживание. В самолёте у всех больших ребят было достаточно места для ног. Мне очень понравилось. Вообще очень приятно переключиться по ходу клубного сезона, пообщаться с другими ребятами, создать внутрикомандную «химию». С таким количеством игр в Единой лиге ВТБ было классно, что появилась возможность перезапуститься ментально.

Отношения внутри сборной? В принципе я был почти со всеми знаком. Ранее мы со многими пересекались в молодёжных сборных. И, конечно, часто играли друг против друга. Не было никаких сомнений в плане «химии» и того, что у меня получится раскрыться в сборной. Все ребята классные, атмосфера отличная!» — приводит слова Платонова пресс-служба РФБ.