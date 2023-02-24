Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» в гостях обыграть «Кливленд»

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:109.

Самым результативным игроком гостей стал сербский центровой Никола Йокич. Он оформил трипл-дабл с 24 очками и 18 подборами, а также сделал 13 передач. Лёгкий форвард «Денвера» Майкл Портер набрал 25 очков и сделал 6 подборов. Хорошим выступлением у «Кливленда» отметился американский центровой Джарретт Аллен, оформивший дабл-дабл. У него 14 очков, 13 подборов и две передачи. У хозяев также в игре отличился американский форвард Эван Мобли, записавший на свой счёт 31 очко, девять подборов и одну передачу.