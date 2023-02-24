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Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» в гостях обыграть «Кливленд»

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» в гостях обыграть «Кливленд»
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:109.

Самым результативным игроком гостей стал сербский центровой Никола Йокич. Он оформил трипл-дабл с 24 очками и 18 подборами, а также сделал 13 передач. Лёгкий форвард «Денвера» Майкл Портер набрал 25 очков и сделал 6 подборов. Хорошим выступлением у «Кливленда» отметился американский центровой Джарретт Аллен, оформивший дабл-дабл. У него 14 очков, 13 подборов и две передачи. У хозяев также в игре отличился американский форвард Эван Мобли, записавший на свой счёт 31 очко, девять подборов и одну передачу.

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2023, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
109 : 115
Денвер Наггетс
Денвер
Кливленд Кавальерс: Мобли - 31, Гарлэнд - 22, Митчелл - 22, Аллен - 14, ЛеВерт - 6, Осман - 5, Стивенс - 5, Окоро - 2, Уэйд - 2, Грин, Дьяките, Лопес, Мобли, Нето, Рубио, Уиндлер
Денвер Наггетс: Портер - 25, Йокич - 24, Колдуэлл-Поуп - 17, Маррей - 16, Грин - 11, Чанчар - 10, Джексон - 7, Брайант - 2, Браун - 2, Браун - 1, Гиллеспи, Гордон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уайт, Уотсон
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