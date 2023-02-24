Генменеджер «Атланты» прокомментировал роль Трея Янга в увольнении Нэйта Макмиллана

Генеральный менеджер «Атланты Хоукс» Лэндри Филдс отреагировал на слухи по поводу возможного участия разыгрывающего Трея Янга в увольнении главного тренера Нэйта Макмиллана.
«Ни Трей Янг, ни кто-либо ещё из команды не повлиял на наше решение. Я бы никогда не позволил игрокам так влиять на действия клуба. В конце концов, это было исключительно моё решение», – приводит слова Филдса Atlanta Journal-Constitution.
Напомним, «Атланта» уволила с поста главного тренера Нэйта Макмиллана. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Джо Пранти, работавший помощником Макмиллана.
Как сообщалось ранее, во многом увольнение спровоцировал конфликт Макмиллана с главной звездой команды Треем Янгом. Отмечается, что увольнения Нэйта с его поста в Национальной баскетбольной ассоциации ждали уже несколько недель.
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