Генменеджер «Атланты» прокомментировал роль Трея Янга в увольнении Нэйта Макмиллана

Генеральный менеджер «Атланты Хоукс» Лэндри Филдс отреагировал на слухи по поводу возможного участия разыгрывающего Трея Янга в увольнении главного тренера Нэйта Макмиллана.

«Ни Трей Янг, ни кто-либо ещё из команды не повлиял на наше решение. Я бы никогда не позволил игрокам так влиять на действия клуба. В конце концов, это было исключительно моё решение», – приводит слова Филдса Atlanta Journal-Constitution.

Напомним, «Атланта» уволила с поста главного тренера Нэйта Макмиллана. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Джо Пранти, работавший помощником Макмиллана.

Как сообщалось ранее, во многом увольнение спровоцировал конфликт Макмиллана с главной звездой команды Треем Янгом. Отмечается, что увольнения Нэйта с его поста в Национальной баскетбольной ассоциации ждали уже несколько недель.