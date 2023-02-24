«Очень легко». Д'Анджело Расселл — о совместной игре с Джеймсом и Дэвисом

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл прокомментировал совместное выступление со звёздными партнёрами по команде Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.

«Очень и очень легко. Полагаю, я не раз скажу эти слова – можете подсчитать к концу сезона, если что. Но с этими парнями очень легко играть», – заявил Расселл в интервью.

В нынешнем сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 17,6 очка, делая 6,1 передачи и 3,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,4, трёхочковых – 38,9.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 28 победами при 32 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Даллас Маверикс» на выезде 26 февраля (23:30 мск).