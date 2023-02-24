«Учусь на ходу». Джордан Пул оценил важность присутствия звёздных игроков в «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джордан Пул оценил важность самостоятельного развития на фоне стареющих звёздных партнёров по команде.

«Стараюсь многое брать у тех ребят, которые меня окружают на данный момент. Очевидно, я не буду играть вместе с ними всю карьеру. Поэтому я пользуюсь возможностями и учусь на ходу», – приводит слова Пула официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

В нынешнем сезоне 23-летний Пул принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 20,9 очка, делая 4,5 передачи и 2,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 43,7, трёхочковых – 33,5.

«Голден Стэйт Уорриорз» занимает 10-е место в Западной конференции с 29 победами при 30 поражениях. Следующую игру «Уорриорз» проведут с «Хьюстон Рокетс» на своей площадке 25 февраля (6:00 мск).