«Нам сейчас нужны все». Том Тибодо — о возвращении Митчелла Робинсона после травмы

Центровой «Нью-Йорк Никс» Митчелл Робинсон, перенёсший в прошлом месяце операцию по поводу перелома большого пальца правой руки, близок к возвращению в строй. Об этом сообщает пресс-служба нью-йоркского клуба.

«Здорово, что он вернулся. Он является важной частью команды. Мы хотим, чтобы каждый игрок был здоров. Нам сейчас нужны все», – прокомментировал новости главный тренер команды Том Тибодо.

В нынешнем сезоне 24-летний Робинсон принял участие в 38 матчах, набирая в среднем 8,9 очка, делая 7,2 подбора и 1,8 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 67,4, штрафных – 50,6.

«Нью-Йорк Никс» занимает шестое место в Восточной конференции с 33 победами при 27 поражениях. Следующую игру «Никс» проведут с «Вашингтон Уизардс» на выезде 25 февраля (3:00 мск).