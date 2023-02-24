Сборная Украины по баскетболу уступила Италии и лишилась шансов на попадание на ЧМ-2023
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Мужская сборная Украины по баскетболу на выезде потерпела поражение в матче 5-го тура второго группового этапа квалификации на чемпионат мира – 2023 по баскетболу сборной Италии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 85:75 (23:21, 20:22, 15:14, 27:18).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Нико Мэннион, набравший 28 очков. 21 очко набрал Марко Списсу. 11 очков на свой счёт записал Амедео Тесситори.
В составе сборной Украины 15 очков набрал Иссуф Санон. 11 очками отметились Андрей Войналович и Артём Пустовой, 10 очками – Вячеслав Бобров.
Примечательно, что украинцам необходимо было обязательно выиграть в матче, чтобы появились шансы попасть в финальную часть чемпионата мира.
ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м). Группа L. 5-й тур
23 февраля 2023, четверг. 23:00 МСК
Италия
Окончен
85 : 75
Украина
Италия: Манньон - 28, Списсу - 21, Тесситори - 11, Северини - 8, Висконти - 7, Мораскини - 4, Бортолани - 3, Риччи - 3, Билига, Вольдетенсаэ, Карузо, Флаккадори
Украина: Санон - 15, Войналович - 11, Пустовой - 11, Бобров - 10, Сидоров - 9, Близнюк - 6, Лукашов - 6, Герун - 4, Ковляр - 3, Липовый
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