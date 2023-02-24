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Кевин Дюрант назвал игрока, которого хотел бы видеть в НБА

Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант считает, что 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Кармело Энтони может приносить пользу командам, будучи 38-летним ветераном.

«По моему мнению, у него есть необходимые таланты, чтобы выступать в НБА», – приводит слова Дюранта инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон.

В сезоне-2021/2022 Энтони играл за «Лос-Анджелес Лейкерс», где принял участие в 69 матчах, набирая в среднем 13,3 очка, делая 4,2 подбора и одну передачу при общем проценте реализации бросков с игры 44,1, трёхочковых – 37,5.

За свою 19-летнюю карьеру в НБА форвард отыграл 1260 встреч, набирая в среднем 22,5 очка, делая 6,2 подбора и 2,7 передачи и проводя на площадке 34,5 минуты.

Ранее разыгрывающий «Финикса» Крис Пол признался, что хотел бы видеть Энтони в составе аризонской команды.