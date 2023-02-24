Кевин Дюрант назвал игрока, которого хотел бы видеть в НБА

Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант считает, что 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Кармело Энтони может приносить пользу командам, будучи 38-летним ветераном.
«По моему мнению, у него есть необходимые таланты, чтобы выступать в НБА», – приводит слова Дюранта инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон.
В сезоне-2021/2022 Энтони играл за «Лос-Анджелес Лейкерс», где принял участие в 69 матчах, набирая в среднем 13,3 очка, делая 4,2 подбора и одну передачу при общем проценте реализации бросков с игры 44,1, трёхочковых – 37,5.
За свою 19-летнюю карьеру в НБА форвард отыграл 1260 встреч, набирая в среднем 22,5 очка, делая 6,2 подбора и 2,7 передачи и проводя на площадке 34,5 минуты.
Ранее разыгрывающий «Финикса» Крис Пол признался, что хотел бы видеть Энтони в составе аризонской команды.
- 24 февраля 2023
-
11:49
-
11:35
-
11:05
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
09:55
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
07:52
-
07:29
-
06:13
-
00:34
-
00:22
- 23 февраля 2023
-
23:52
-
23:52
-
23:50
-
21:40
-
21:38
-
20:26
-
19:48
-
19:25
-
19:09
-
18:58
-
17:44
-
16:49
-
15:47
-
15:02
-
14:06
-
13:30
-
13:08
-
12:25
-
12:03