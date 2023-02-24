«Очень больно». Игрок «Денвера» прокомментировал своё отсутствие на Матче звёзд НБА

Тяжёлый форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон признался, что был разочарован своим неучастием в звёздном уикенде Национальной баскетбольной ассоциации.
«Очень больно от того, что я не участвовал в Матче звёзд. Но зато было время помедитировать и укрепить своё психическое здоровье», – заявил Гордон в интервью.
В нынешнем сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 49 матчах, набирая в среднем 17,3 очка, делая 6,9 подбора и 2,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 58,7, трёхочковых – 39,7.
«Денвер Наггетс» занимает первое место в Западной конференции с 42 победами при 18 поражениях. Следующую игру «Наггетс» проведут с «Мемфис Гриззлиз» на выезде 26 февраля (4:00 мск).
Ранее Гордон обозначил условия для своего участия в конкурсе по броскам сверху.
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