«Очень больно». Игрок «Денвера» прокомментировал своё отсутствие на Матче звёзд НБА

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Тяжёлый форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон признался, что был разочарован своим неучастием в звёздном уикенде Национальной баскетбольной ассоциации.

«Очень больно от того, что я не участвовал в Матче звёзд. Но зато было время помедитировать и укрепить своё психическое здоровье», – заявил Гордон в интервью.

В нынешнем сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 49 матчах, набирая в среднем 17,3 очка, делая 6,9 подбора и 2,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 58,7, трёхочковых – 39,7.

«Денвер Наггетс» занимает первое место в Западной конференции с 42 победами при 18 поражениях. Следующую игру «Наггетс» проведут с «Мемфис Гриззлиз» на выезде 26 февраля (4:00 мск).

Ранее Гордон обозначил условия для своего участия в конкурсе по броскам сверху.