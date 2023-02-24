Зайон Уильямсон: хотел бы, чтобы меня запомнили как победителя

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон рассказал о том, каким игроком хотел бы запомниться после завершения профессиональной карьеры.

«Всегда говорю людям, что, когда закончу с баскетболом, хотел бы, чтобы меня запомнили прежде всего как победителя. И всегда говорили: «Вот этот парень – победитель!» – цитирует Уильямсона USA Today.

В нынешнем сезоне 22-летний баскетболист принял участие в 29 матчах, набирая в среднем 26 очков, делая семь подборов и 4,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 60,8, трёхочковых – 36,8.

«Нью-Орлеан Пеликанс» занимает восьмое место в Западной конференции с 30 победами при 30 поражениях. Следующую игру «Пеликанс» проведут с «Нью-Йорк Никс» на выезде 26 февраля (3:30 мск).