Диллон Брукс вступил в перепалку со звёздами «Филадельфии». Видео

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (105:110) вступил в словесную конфронтацию со звёздными игроками оппонента в лице Джеймса Хардена и Джоэла Эмбиида.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне 27-летний Брукс принял участие в 53 матчах, набирая в среднем 14,7 очка, делая 3,3 подбора и 2,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 39, трёхочковых – 31.
«Мемфис Гриззлиз» занимает второе место в Западной конференции с 35 победами при 23 поражениях. Следующую игру «Гриззлиз» проведут с «Денвер Наггетс» на своей площадке 26 февраля (4:00 мск).
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