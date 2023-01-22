Диллон Брукс дал совет по защите против Леброна

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлис» Диллон Брукс рассказал об особенностях обороны против звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Он ни при каких обстоятельствах не двинется в левую сторону. Я стараюсь всегда вынудить его совершить проход слева. Затем он, скорее всего, отдаст передачу, смирившись с этим.

Постарайтесь навязать физическую борьбу, непрерывно толкая его. И не позволяйте Леброну совершать лёгкие броски», – приводит слова Брукса инсайдер The Athletic Джован Буха.

В текущем сезоне 26-летний Диллон принял участие в 41 матче, набирая в среднем 16,1 очка, делая 3,5 подбора и 2,6 передачи за 30,5 минуты на площадке.

«Гриззлиз» занимают второе место в Западной конференции при 31 победе и 14 поражениях. Примечательно, что «мишки» также лидируют по защитному рейтингу – 109,6.