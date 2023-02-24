Деандре Эйтон рассказал, что изменилось в «Финиксе» с приходом Дюранта

Центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон рассказал, как изменилась атмосфера в раздевалке команды после прихода звёздного форварда Кевина Дюранта.
«В команде сразу немного повысились общий настрой, желание. Атмосфера в клубе теперь стала не то чтобы напряжённой, но теперь все более сосредоточены на том, как у нас складываются дела. Теперь никаких игр. Меньше улыбок и больше серьёзности», — приводит слова Эйтона Fadeaway World.
Кевин Дюрант перешёл в «Финикс» незадолго до дедлайна в рамках крупного обмена из «Бруклин Нетс».
В текущем сезоне Дюрант принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата НБА в составе «Бруклина», в которых набирал в среднем 29,7 очка, совершал 6,7 подбора и отдавал 5,3 результативные передачи в среднем за игру.
За «Финикс» Дюрант ещё не дебютировал из-за травмы.
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