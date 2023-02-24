Источник: Уэстбрук начнёт игру с «Сакраменто» в стартовой пятёрке «Клипперс»

Новобранец «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук выйдет в стартовой пятёрке команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Сакраменто Кингз», сообщает инсайдер The Athletic Ло Мюррэй.

Примечательно, что Уэстбрук в последний раз начинал игру в стартовой пятёрке 23 октября 2022 года.

«Клипперс» располагаются на четвёртом месте в Западной конференции, одержав 33 победы в 61 матче регулярного чемпионата.

В нынешнем сезоне 34-летний Уэстбрук принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора при общей реализации бросков 41,7%, а трёхочковых — 29,6%.

Ранее сообщалось, что один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж стал инициатором перехода в команду Уэстбрука.