14 очков Майка Джеймса не спасли «Монако» от поражения в матче с «Барселоной»
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Испанская «Барселона» одержала победу в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Монако». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 80:70.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томаш Саторански, набравший 15 очков. По 12 очков набрали Кори Хиггинс и Ян Веселы.
В составе «Монако» 14 очков набрал Майк Джеймс. По 13 баллов на счету Альфы Диалло и Джордана Лойда.
В следующем туре «Барселона» сыграет на домашнем паркете с литовским «Жальгирисом». Встреча состоится 2 марта и начнётся в 22:30 мск. «Монако» в 26-м туре регулярного чемпионата встретится с «Маккаби». Матч пройдёт в Монако 2 марта, начало запланировано на 21:00 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
24 февраля 2023, пятница. 22:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
80 : 70
Монако
Монако, Монако
Барселона: Саторански - 15, Веселы - 12, Хиггинс - 12, Абринес - 9, Калинич - 8, Миротич - 7, Йокубайтис - 5, Лапровиттола - 5, Шанлы - 5, Тоби - 2, Курич, Ннаджи
Монако: Джеймс - 14, Диалло - 13, Лойд - 13, Окобо - 9, Браун - 6, Холл - 6, Мотеюнас - 5, Блоссомгейм - 4, Монеке, Стразель, Уаттара
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