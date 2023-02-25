14 очков Майка Джеймса не спасли «Монако» от поражения в матче с «Барселоной»

Испанская «Барселона» одержала победу в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Монако». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 80:70.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томаш Саторански, набравший 15 очков. По 12 очков набрали Кори Хиггинс и Ян Веселы.

В составе «Монако» 14 очков набрал Майк Джеймс. По 13 баллов на счету Альфы Диалло и Джордана Лойда.

В следующем туре «Барселона» сыграет на домашнем паркете с литовским «Жальгирисом». Встреча состоится 2 марта и начнётся в 22:30 мск. «Монако» в 26-м туре регулярного чемпионата встретится с «Маккаби». Матч пройдёт в Монако 2 марта, начало запланировано на 21:00 мск.