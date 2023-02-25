34 очка Трея Янга помогли «Атланте» переиграть «Кливленд»
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В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 136:119.
Самым результативным игроком хозяев стал американский разыгрывающий Трей Янг. На его счету 34 очка, три подбора и девять передач. Защитник «Атланты» Деджонте Мюррей также провёл хорошую игру. В его активе 25 очков, девять подборов и семь ассистов. Дабл-даблом со скамейки отметился молодой центровой Оньека Оконгву: 13 очков и 11 подборов. У гостей наиболее выделялся американский разыгрывающий Дариус Гарлэнд с 33 очками.
Для «Атланты» эта победа стала лишь третьей за последние семь матчей. Поражение стало третьим подряд для «Кливленда».
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2023, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
136 : 119
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Атланта Хоукс: Янг - 34, Мюррей - 25, Бей - 19, Оконгву - 13, Богданович - 10, Капела - 10, Гриффин - 9, Хантер - 9, Джонсон - 7, Коллинс, Крейчи, Л. Уильямс, Мартин, Мэтьюз, Фернанду, Форрест, Холидей
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 33, Митчелл - 19, Аллен - 14, Мобли - 13, Осман - 10, Нето - 7, Стивенс - 7, Окоро - 6, Грин - 3, Уэйд - 3, Лопес - 2, Рубио - 2, Дьяките, ЛеВерт, Мобли, Уиндлер
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