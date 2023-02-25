34 очка Трея Янга помогли «Атланте» переиграть «Кливленд»

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 136:119.

Самым результативным игроком хозяев стал американский разыгрывающий Трей Янг. На его счету 34 очка, три подбора и девять передач. Защитник «Атланты» Деджонте Мюррей также провёл хорошую игру. В его активе 25 очков, девять подборов и семь ассистов. Дабл-даблом со скамейки отметился молодой центровой Оньека Оконгву: 13 очков и 11 подборов. У гостей наиболее выделялся американский разыгрывающий Дариус Гарлэнд с 33 очками.

Для «Атланты» эта победа стала лишь третьей за последние семь матчей. Поражение стало третьим подряд для «Кливленда».