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Стали известны следующие действия Лонзо Болла по поводу травмированного колена

Стали известны следующие действия Лонзо Болла по поводу травмированного колена
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Разыгрывающему «Чикаго Буллз» Лонзо Боллу, который пропустит остаток сезона-2022/2023 из перенесённой в сентябре прошлого года операции, сделают инъекцию богатой тромбоцитами плазмы в левое колено, информирует Bleacher Report.

Отметим, что данная процедура обеспечивает ускорение процесса регенерации ткани при острых и хронических травмах, а также снижает болевой синдром.

В прошлом сезоне Болл принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 13 очков, делая 5,4 подбора и 5,1 передачи при реализации бросков 42,3% и штрафных 75%.

Действующий контракт 25-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция игрока на $ 21,39 млн). В 2025 году игрок может стать неограниченно свободным агентом.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» занимает 11-е место в Восточной конференции с 27 победами при 33 поражениях. Следующую игру «Буллз» проведут с Вашингтон Уизардс» на своей площадке 26 февраля (23:30 мск).

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