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Джей Краудер набрал первые очки в нынешнем сезоне в составе «Милуоки». Видео

Джей Краудер набрал первые очки в нынешнем сезоне в составе «Милуоки». Видео
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Джей Краудер в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (128:99) набрал первые очки в сезоне-2022/2023 и составе висконсинской команды.

32-летний баскетболист в концовке первой четверти после ввода мяча из-за боковой линии получил передачу от форварда Криса Миддлтона и совершил удачный трёхочковый бросок с сопротивлением защитника «Майами» Виктора Оладипо.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Милуоки Бакс» занимает второе место в Восточной конференции с 42 победами при 17 поражениях. Следующую игру «олени» проведут с «Финикс Санз» на своей площадке 26 февраля (21:00 мск).

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