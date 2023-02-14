«Наконец-то всё позади». Джей Краудер отреагировал на свой уход из «Финикса»

Тяжёлый форвард, новобранец «Милуоки Бакс» Джей Краудер прокомментировал свой период в «Финикс Санз».
«Наконец-то всё позади, прекрасное чувство. У нас кое-что произошло в «Санз», они попросили меня не разглашать подробности. Я исполню их желание», – приводит слова Краудера обозреватель The Athletic Эрик Нем.
Напомним, в прошлом межсезонье «Санз» планировали обменять игрока, у которого возникли разногласия с тренерским штабом, но Краудер по-прежнему числился в «Финиксе», будучи при этом отстранённым от команды и не проведя ни одной игры в текущем сезоне.
На данный момент «Милуоки Бакс» занимает второе место в Восточной конференции с 39 победами при 17 поражениях. Следующую игру «олени» проведут с «Бостон Селтикс» на своей площадке 15 февраля (3:30 мск).
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