«Наконец-то всё позади». Джей Краудер отреагировал на свой уход из «Финикса»

Тяжёлый форвард, новобранец «Милуоки Бакс» Джей Краудер прокомментировал свой период в «Финикс Санз».



«Наконец-то всё позади, прекрасное чувство. У нас кое-что произошло в «Санз», они попросили меня не разглашать подробности. Я исполню их желание», – приводит слова Краудера обозреватель The Athletic Эрик Нем.



Напомним, в прошлом межсезонье «Санз» планировали обменять игрока, у которого возникли разногласия с тренерским штабом, но Краудер по-прежнему числился в «Финиксе», будучи при этом отстранённым от команды и не проведя ни одной игры в текущем сезоне.



На данный момент «Милуоки Бакс» занимает второе место в Восточной конференции с 39 победами при 17 поражениях. Следующую игру «олени» проведут с «Бостон Селтикс» на своей площадке 15 февраля (3:30 мск).

Новость по теме «Милуоки» и «Бруклин» провели обмен