Пол Джордж оценил дебютный матч Расселла Уэстбрука за «Клипперс»

Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Сакраменто Кингз» (175:176 ОТ) прокомментировал дебютный матч разыгрывающего Расселла Уэстбрука в составе «парусников».
«Это примерно то, что я и представлял. Именно по этой причине я выступал за приход Расселла в нашу команду», – приводит слова Джорджа инсайдер и обозреватель Sports Illustrated Фарбод Эснаашари.
34-летний Уэстбрук закончил встречу с 17 очками, 14 передачами и пятью подборами за 39 минут, проведённых на площадке.
«Лос-Анджелес Клипперс» занимает пятое место в Западной конференции с 33 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Клипперс» проведут с «Денвер Наггетс» на выезде 27 февраля (6:00 мск).
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