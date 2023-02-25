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Пол Джордж оценил дебютный матч Расселла Уэстбрука за «Клипперс»

Пол Джордж оценил дебютный матч Расселла Уэстбрука за «Клипперс»
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Сакраменто Кингз» (175:176 ОТ) прокомментировал дебютный матч разыгрывающего Расселла Уэстбрука в составе «парусников».

«Это примерно то, что я и представлял. Именно по этой причине я выступал за приход Расселла в нашу команду», – приводит слова Джорджа инсайдер и обозреватель Sports Illustrated Фарбод Эснаашари.

34-летний Уэстбрук закончил встречу с 17 очками, 14 передачами и пятью подборами за 39 минут, проведённых на площадке.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает пятое место в Западной конференции с 33 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Клипперс» проведут с «Денвер Наггетс» на выезде 27 февраля (6:00 мск).

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