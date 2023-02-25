Расселл Уэстбрук прокомментировал свой дебютный матч за «Клипперс»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Сакраменто Кингз» (175:176 ОТ) прокомментировал свой дебютный матч за «парусников».
«Я буду стараться облегчить жизнь Каваю Леонарду и Полу Джорджу. Делать всё возможное, чтобы упростить им игру», – приводит слова Уэстбрука клубный обозреватель Томер Азарли.
Напомним, 34-летний баскетболист закончил встречу с 17 очками, 14 передачами и пятью подборами за 39 минут, проведённых на площадке.
«Лос-Анджелес Клипперс» занимает пятое место в Западной конференции с 33 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Клипперс» проведут с «Денвер Наггетс» на выезде 27 февраля (6:00 мск).
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