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Стефен Карри раскритиковал организацию Матча всех звёзд НБА 2023 года

Стефен Карри раскритиковал организацию Матча всех звёзд НБА 2023 года
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Четырёхкратный чемпион НБА и лидер «Голден Стэйт Уорриорз», американец Стефен Карри высказался об организации Матча всех звёзд 2023 года, получившего критические отзывы от представителей индустрии.

Напомним, матч, состоявшийся 20 февраля в Солт-Лейк-Сити, завершился со счётом 184:175 в пользу команды Янниса Адетокунбо, обыгравшей команду Леброна Джеймса.

«Прежде всего, я считаю, что всё зависит от нас. Игроки должны больше стараться. Во-вторых, я считаю, что лига могла бы смягчить обязательства игроков в уикенд. Люди не понимают ответственность, которую несут участники Матча всех звёзд, обязанные появляться на людях, фотографироваться и общаться с медиа. Даже представление игроков и воскресный драфт были слишком затянутыми», – приводит слова Карри издание Bleacher Report.

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