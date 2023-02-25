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«Это делает тебя скромнее». Карри назвал вид спорта, который считает труднейшим

«Это делает тебя скромнее». Карри назвал вид спорта, который считает труднейшим
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Голден Стэйт Уорриорз», американец Стефен Карри высказался о своём увлечении гольфом.

«Я по многим причинам люблю гольф. Сам по себе я конкурентоспособный человек, и мне кажется, что это, вероятно, труднейший вид спорта для освоения.

Неважно, насколько вы хороши. Уверен, что ребята, участвующие на мастерских турнирах, постоянно говорят о том, что находятся на элитном уровне, но при этом чувствуют, что могут стать лучше. С того момента, как я вступил в гольф-клуб, всегда было что-то, к чему я стремился. Этот спорт делает тебя скромнее, потому что здесь приходится делать шаг назад», – приводит слова Карри издание Bleacher Report.

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