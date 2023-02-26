«Бостон» периграл «Филадельфью» в концовке, несмотря на 41 очко от Эмбиида

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 110:107.

Самым результативным игроком гостей стал американский фоврард Джейлен Браун. В его активе 26 очков, четыре подбора и три ассиста. Дабл-даблом и победным броском за 1.3 секунды до конца матча отметился Джейсон Тейтум. Он набрал 18 очков, 13 подборов и шесть результативных передач. У гостей отличную игру провёл камерунский звёздный центровой Джоэл Эмбиид: 41 очко, 12 подборов и пять передач. Также стоит отметить американского защитника Джеймса Хардена. Он набрал 21 очко, шесть подборов и восемь результативных передач.