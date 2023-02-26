«Бостон» периграл «Филадельфью» в концовке, несмотря на 41 очко от Эмбиида
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 110:107.
Самым результативным игроком гостей стал американский фоврард Джейлен Браун. В его активе 26 очков, четыре подбора и три ассиста. Дабл-даблом и победным броском за 1.3 секунды до конца матча отметился Джейсон Тейтум. Он набрал 18 очков, 13 подборов и шесть результативных передач. У гостей отличную игру провёл камерунский звёздный центровой Джоэл Эмбиид: 41 очко, 12 подборов и пять передач. Также стоит отметить американского защитника Джеймса Хардена. Он набрал 21 очко, шесть подборов и восемь результативных передач.
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
107 : 110
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 41, Харден - 21, Харрис - 19, Макси - 8, Мелтон - 7, Такер - 7, Макдэниелс - 4, Дедмон, Кинг, Коркмаз, Маккланг, Милтон, Ньянг, Рид, Спрингер, Харрелл, Хаус
Бостон Селтикс: Браун - 26, Тейтум - 18, Уайт - 18, Хорфорд - 15, Уильямс - 14, Смарт - 10, Брогдон - 5, Уильямс - 4, Галлинари, Гриффин, Дэвисон, Кабенгеле, Корнет, Мускала, Притчард, Хозер
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