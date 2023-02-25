В «Майами» думают о переводе основного разыгрывающего Лоури на скамейку запасных

Тренерский штаб «Майами Хит» рассматривает вариант с переводом основного разыгрывающего команды Кайла Лоури, пропускающего на данный момент матчи из-за травмы колена, на скамейку запасных. Об этом сообщает Miami Herald.
«Лоури по крайней мере в курсе, что есть такая вероятность. Хотя это решение всё ещё находится на рассмотрении. Всё будет зависеть от того, как проявит себя Гэйб Винсент», – отмечается в источнике.
В нынешнем сезоне 36-летний Лоури принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 12 очков, 5,3 передачи и 4,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39, трёхочковых – 33,3.
«Майами Хит» занимает седьмое место в Восточной конференции с 32 победами при 28 поражениях. Следующую игру «Хит» проведут с «Шарлотт Хорнетс» на выезде 26 февраля (3:00 мск).
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