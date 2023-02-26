Расселл Уэстбрук оценил защитный потенциал «Клипперс»
Поделиться
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук считает, что в составе лос-анджелесского клуба достаточно игроков с акцентом на игру в обороне.
«Набирать очки – это не проблема для нас. Нам нужно защищаться. И у нас достаточно много хороших защитников», – цитирует Уэстбрука клубный обозреватель Томер Азарли.
В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 53 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, 7,6 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 41,9, трёхочковых – 29,5.
«Лос-Анджелес Клипперс» занимает пятое место в Западной конференции с 33 победами при 29 поражениях. Следующую игру клуб из Лос-Анджелеса проведёт с «Денвер Наггетс» на выезде 27 февраля (6:00 мск).
Комментарии
- 26 февраля 2023
-
14:04
-
13:25
-
13:09
-
12:57
-
12:33
-
12:23
-
12:15
-
11:50
-
11:39
-
11:25
-
10:59
-
10:20
-
10:04
-
09:36
-
09:10
-
09:01
-
07:24
-
07:10
-
06:12
- 25 февраля 2023
-
23:08
-
22:48
-
21:35
-
20:58
-
20:05
-
19:57
-
18:59
-
18:06
-
17:42
-
16:57
-
15:36
-
14:37
-
14:29
-
14:09
-
13:57
-
13:35
Партнерский контент