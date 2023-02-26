Расселл Уэстбрук оценил защитный потенциал «Клипперс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук считает, что в составе лос-анджелесского клуба достаточно игроков с акцентом на игру в обороне.

«Набирать очки – это не проблема для нас. Нам нужно защищаться. И у нас достаточно много хороших защитников», – цитирует Уэстбрука клубный обозреватель Томер Азарли.

В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 53 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, 7,6 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 41,9, трёхочковых – 29,5.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает пятое место в Западной конференции с 33 победами при 29 поражениях. Следующую игру клуб из Лос-Анджелеса проведёт с «Денвер Наггетс» на выезде 27 февраля (6:00 мск).