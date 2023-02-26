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Ламело Болл дал оценку нападению «Шарлотт»

Ламело Болл дал оценку нападению «Шарлотт»
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Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл оценил атакующий потенциал своей команды.

«У нас в команде много талантливых игроков. Каждый способен проявить себя как скорер и показать это в нужный для команды момент», – приводит слова Болла ESPN.

В нынешнем сезоне 21-летний баскетболист принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 23,4 очка, 8,5 передачи и 6,4 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 40,7, трёхочковых – 36,7.

«Шарлотт Хорнетс» занимает 14-е место в Восточной конференции с 19 победами при 43 поражениях. Следующую игру «шершни» проведут с «Детройт Пистонс» на своей площадке 28 февраля (3:00 мск).

Ранее защитник «Хорнетс» Деннис Смит во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (108:103) стал автором эффектного момента.

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