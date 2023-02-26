Монти Уильямс – о Греге Поповиче: для меня большая честь называть его наставником

Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс отдал должное своему коллеге из «Сан-Антонио Спёрс» Грегу Поповичу.

«Все мы знаем, что Грег, вероятно, лучший главный тренер нашего времени. Могу с уверенностью сказать, что он в одиночку воспитал меня. Для меня большая честь называть его своим наставником», – приводит слова Уильямса обозреватель Arizona Republic Дуэйн Рэнкин.

51-летний специалист, будучи игроком, выступал за команду Поповича с 1996 по 1998 год. Сегодня, 26 февраля, подопечные Грега потерпели 16-е поражение подряд. Это худшая серия в истории техасского клуба.

На данный момент «шпоры» занимают предпоследнее, 14-е место в Западной конференции с 14 победами при 47 поражениях. Команда Уильямса располагается на четвёртом месте с 33 победами и 28 поражениями.