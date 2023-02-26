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Беверли рассказал о совете от Леброна по поводу перехода в «Чикаго»

Беверли рассказал о совете от Леброна по поводу перехода в «Чикаго»
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Разыгрывающий Патрик Беверли рассказал о разговоре с Леброном Джеймсом перед переходом в «Чикаго Буллз». Недавно Беверли подписал контракт с «Чикаго Буллз», а ранее он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я разговаривал с Леброном, своим старшим братом. Я задал ему несколько вопросов по поводу того, каково это — играть в родном городе. Самое важное, что он сказал, — работа должна стоять на первом месте, всё остальное появится позже. Так что я стараюсь делать это с тех пор, как вернулся сюда», — сказал Беверли после одного из матчей.

Беверли родился в Чикаго. Нынешний сезон НБА он начинал в «Лос-Анджелес Лейкерс», но зимой был отправлен в «Орландо Мэджик», который после этого отчислил игрока. В этом сезоне Патрик провёл 45 матчей в регулярном чемпионате, в которых набирал в среднем 6,4 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 2,6 передачи.

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