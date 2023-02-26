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Гомельский назвал слабые места Дмитрия Хвостова

Гомельский назвал слабые места Дмитрия Хвостова
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Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу разыгрывающего «Пари Нижний Новгород» Дмитрия Хвостова.

«Хвостов не владеет передачей левой рукой в движении. Его дриблинг правой — очень надёжный, а левой — совсем ненадёжен. Я добавлю сюда и отсутствие сайд-степ-шота и степ-бэк-шота», — написал Гомельский.

В нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ Хвостов принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 6,6 очка, делал 1,4 подбора и 4,0 передачи за игру.

Ранее Гомельский высказался по поводу приглашения 21-летнего баскетболиста ЦСКА Самсона Руженцева на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ.

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