Сборная Грузии впервые в истории вышла на чемпионат мира по баскетболу

Национальная команда Грузии присоединилась к 10 другим европейским сборным, которым удалось квалифицироваться на чемпионат мира. Для команды Грузии это будет первый в истории чемпионат.

В последней игре отборочного турнира команда уступила Исландии со счётом 77:80 и опередила её по дополнительным показателям.

Напомним, от Европы будут выступать 12 команд. На данный момент, помимо Грузии, уже отобрались Финляндия, Латвия, Германия, Греция, Словения, Франция, Литва, Испания, Италия и Черногория.

Чемпионат мира пройдет с 25 августа по 10 сентября. Турнир будут принимать Филиппины, Япония и Индонезия.