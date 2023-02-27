Сборная Грузии впервые в истории вышла на чемпионат мира по баскетболу
Поделиться
Национальная команда Грузии присоединилась к 10 другим европейским сборным, которым удалось квалифицироваться на чемпионат мира. Для команды Грузии это будет первый в истории чемпионат.
В последней игре отборочного турнира команда уступила Исландии со счётом 77:80 и опередила её по дополнительным показателям.
Напомним, от Европы будут выступать 12 команд. На данный момент, помимо Грузии, уже отобрались Финляндия, Латвия, Германия, Греция, Словения, Франция, Литва, Испания, Италия и Черногория.
Чемпионат мира пройдет с 25 августа по 10 сентября. Турнир будут принимать Филиппины, Япония и Индонезия.
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
00:40
- 26 февраля 2023
-
23:54
-
23:27
-
22:54
-
20:58
-
20:39
-
19:54
-
19:44
-
19:18
-
18:56
-
18:41
-
17:39
-
17:31
-
16:55
-
16:15
-
16:06
-
15:31
-
15:15
-
14:04
-
13:25
-
13:09
-
12:57
-
12:33
-
12:23
-
12:15
-
11:50
-
11:39
-
11:25
-
10:59
-
10:20
-
10:04
-
09:36
-
09:10
-
09:01
-
07:24
Партнерский контент