«Наггетс» благодаря трипл-даблу Йокича победили «Клипперс» в овертайме

На стадионе «Болл-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 134:124 (35:22, 31:36, 31:30, 23:32, 14:4).

Самым результативным в составе победителей стал сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл. В активе Йокича 40 очков, 17 подборов и 10 передач. В составе «Лос-Анджелеса» лучшую результативность показал форвард Кавай Леонард. На его счету 33 очка, шесть подборов и две результативные передачи.

В настоящий момент «Наггетс» возглавляют турнирную таблицу НБА Западной конференции. Команда одержала 43 победы и потерпела 19 поражений. «Клипперс» занимают пятое место (33 победы – 30 поражений).