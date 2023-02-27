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«Наггетс» благодаря трипл-даблу Йокича победили «Клипперс» в овертайме

«Наггетс» благодаря трипл-даблу Йокича победили «Клипперс» в овертайме
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На стадионе «Болл-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 134:124 (35:22, 31:36, 31:30, 23:32, 14:4).

Самым результативным в составе победителей стал сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл. В активе Йокича 40 очков, 17 подборов и 10 передач. В составе «Лос-Анджелеса» лучшую результативность показал форвард Кавай Леонард. На его счету 33 очка, шесть подборов и две результативные передачи.

В настоящий момент «Наггетс» возглавляют турнирную таблицу НБА Западной конференции. Команда одержала 43 победы и потерпела 19 поражений. «Клипперс» занимают пятое место (33 победы – 30 поражений).

НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2023, понедельник. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
134 : 124
ОТ
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 40, Портер - 29, Маррей - 21, Браун - 13, Колдуэлл-Поуп - 8, Джексон - 7, Гордон - 6, Чанчар - 6, Брайант - 4, Браун, Гиллеспи, Грин, Джордан, Ннаджи, Смит, Уайт, Уотсон
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 33, Джордж - 23, Уэстбрук - 17, Батюм - 12, Хиланд - 10, Пауэлл - 9, Мэнн - 7, Пламли - 7, Моррис - 6, Бостон, Гордон, Диабате, Зубац, Ковингтон, Коффи, Престон, Уоллес
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