Результаты всех матчей НБА 27 февраля, турнирная таблица
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27 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Было сыграно пять матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Кливленд Кавальерс» – «Торонто Рэпторс» – 118:93
«Оклахома-Сити Тандер» – «Сакраменто Кингз» – 115:124
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 109:104
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Хьюстон Рокетс» – 131:114
«Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 134:124 ОТ.
В настоящий момент турнирную таблицу НБА Западной конференции возглавляет «Денвер». Игроки «Наггетс» одержали 43 победы и потерпели 19 поражений. В Восточной конференции первое место сейчас занимает «Бостон Селтикс» (44 победы – 17 поражений).
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