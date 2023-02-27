Дэмьен Лиллард установил личный рекорд по результативности в НБА и рекорд «Портленда»

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард установил личный рекорд результативности в мачте регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (131:114). В этой встрече Лиллард набрал 71 очко. Помимо этого, Дэмьен установил рекорды франшизы по набранным очкам за одну половину матча (41 очко в первой половине).

Игрок реализовал 22 из 38 с игры, 13 из 22 из-за трёхочковй дуги и 14 из 14 с линии штрафных бросков. Лиллард стал восьмым игроком в истории НБА, сумевшим набрать 70+ очков в истории лиги.

Посмотреть видео можно на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне НБА Лиллард принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 32,3 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 7,2 передачи.