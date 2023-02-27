Лиллард стал вторым в истории по количеству реализованных трёхочковых в одной игре НБА
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард стал восьмым игроком Национальной баскетбольной лиги, которому удалось записать в свой актив более 70 очков в одной игре. В матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (131:114) он набрал 71 очко. Помимо этого, лидер «Портленда» стал вторым в истории по количеству реализованных трёхочковых в одной игре НБА (13). Также он показал уникальную статистическую линейку из 70+ очков, 5+ подборов, 5+ передач и 10+ трёхочковых в одной игре.
Игрок реализовал 22 из 38 с игры, 13 из 22 из-за трёхочковй дуги и 14 из 14 с линии штрафных бросков.
В нынешнем сезоне НБА Лиллард принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 32,3 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 7,2 передачи.
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