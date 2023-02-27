Лукич: если ты не получил приглашение на сбор, это не значит, что тебя не будет в сборной

Главный тренер национальной команды России Зоран Лукич рассказал, что в состав сборной России в будущем могут попасть игроки, которые не были задействованы на февральском сборе в Белграде (Сербия).

«Насколько сложно было из 19 человек, приглашённых на сбор, отобрать 12 для поездки в Белград? Это не было сложно. Я чётко и ясно объяснил всем, по какому плану мы работаем. Если кто-то не получил приглашение на сбор или товарищеские матчи, это вовсе не значит, что этого игрока не будет в сборной в будущем. Хотелось проверить и увидеть игроков, которые уже участвовали в сборах – на каком уровне они находятся сейчас, каков личный прогресс каждого, почувствовать, как быстро с ними получится добиться командной химии. Это один из самых положительных итогов сбора», — приводит слова Лукича официальный сайт РФБ.