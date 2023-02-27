Томпсон: я бы назвал себя современным Реджи Миллером

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон сравнил себя с Реджи Миллером.

«Мой характер был закалён от просмотра баскетбола в детстве. В 90-х и 00-х я смотрел на игру величайших баскетболистов, величайших бойцов.

Я был атакующим защитником и боготворил Коби Брайанта. У него не было друзей на площадке, он хотел победить любой ценой. Мой стиль напоминает стиль Реджи Миллера, я бы назвал себя современным Реджи. Он постоянно участвовал в драках и действовал всем на нервы», — приводит слова Томпсона Hoop Herald.

Реджи Миллер — 11-й номер драфта НБА 1987 года. Всю карьеру Миллер провёл в составе «Индианы Пэйсерс». Он считается одним из лучших игроков в истории лиги, который не становился чемпионом. Миллер — пятикратный участник Матча всех звёзд НБА, олимпийский чемпион 1996 года в составе сборной США.

Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо: