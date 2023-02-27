Томпсон: я бы назвал себя современным Реджи Миллером

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон сравнил себя с Реджи Миллером.
«Мой характер был закалён от просмотра баскетбола в детстве. В 90-х и 00-х я смотрел на игру величайших баскетболистов, величайших бойцов.
Я был атакующим защитником и боготворил Коби Брайанта. У него не было друзей на площадке, он хотел победить любой ценой. Мой стиль напоминает стиль Реджи Миллера, я бы назвал себя современным Реджи. Он постоянно участвовал в драках и действовал всем на нервы», — приводит слова Томпсона Hoop Herald.
Реджи Миллер — 11-й номер драфта НБА 1987 года. Всю карьеру Миллер провёл в составе «Индианы Пэйсерс». Он считается одним из лучших игроков в истории лиги, который не становился чемпионом. Миллер — пятикратный участник Матча всех звёзд НБА, олимпийский чемпион 1996 года в составе сборной США.
Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
- 27 февраля 2023
-
17:00
-
15:58
-
14:38
-
14:32
-
13:52
-
13:28
-
12:11
-
11:49
-
11:45
-
11:25
-
10:58
-
10:39
-
09:26
-
09:17
-
07:39
-
06:20
-
02:24
-
00:40
- 26 февраля 2023
-
23:54
-
23:27
-
22:54
-
20:58
-
20:39
-
19:54
-
19:44
-
19:18
-
18:56
-
18:41
-
17:39
-
17:31
-
16:55
-
16:15
-
16:06
-
15:31
-
15:15