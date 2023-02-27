Стивен Эй Смит спрогнозировал итоги «Лейкерс» в сезоне-2022/2023
Поделиться
Известный телевизионный эксперт ESPN Стивен Эй Смит оценил перспективы «Лос-Анджелес Лейкерс» по итогам регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
«Лейкерс» без проблем могут занять шестое место по итогам регулярного чемпионата, спокойно выиграть серию в первом раунде, а затем выйти в полуфинал своей конференции», – заявил Смит в эфире программы Get Up.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 12-е место в Западной конференции с 29 победами при 32 поражениях. Следующую игру «Лейкерс» проведут с «Мемфис Гриззлиз» на выезде 1 марта (3:30 мск).
Ранее Смит признался, что не удивится попаданию «Лос-Анджелес Клипперс» в финальную серию плей-офф НБА.
Новость по темеЭксперт: не удивлюсь, если «Клипперс» окажутся в финальной серии
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
20:14
-
19:36
-
19:19
-
19:12
-
18:21
-
17:00
-
15:58
-
14:38
-
14:32
-
13:52
-
13:28
-
12:11
-
11:49
-
11:45
-
11:25
-
10:58
-
10:39
-
09:26
-
09:17
-
07:39
-
06:20
-
02:24
-
00:40
- 26 февраля 2023
-
23:54
-
23:27
-
22:54
-
20:58
-
20:39
-
19:54
-
19:44
-
19:18
-
18:56
-
18:41
-
17:39
-
17:31
Партнерский контент