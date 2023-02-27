Стивен Эй Смит спрогнозировал итоги «Лейкерс» в сезоне-2022/2023

Известный телевизионный эксперт ESPN Стивен Эй Смит оценил перспективы «Лос-Анджелес Лейкерс» по итогам регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«Лейкерс» без проблем могут занять шестое место по итогам регулярного чемпионата, спокойно выиграть серию в первом раунде, а затем выйти в полуфинал своей конференции», – заявил Смит в эфире программы Get Up.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 12-е место в Западной конференции с 29 победами при 32 поражениях. Следующую игру «Лейкерс» проведут с «Мемфис Гриззлиз» на выезде 1 марта (3:30 мск).

Ранее Смит признался, что не удивится попаданию «Лос-Анджелес Клипперс» в финальную серию плей-офф НБА.

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