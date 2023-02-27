Чарльз Баркли раскритиковал практику предоставления отдыха суперзвёздам

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли критически прокомментировал практику пропуска звёздными игроками Национальной баскетбольной ассоциации матчей, ссылаясь на «распределение нагрузки».
«Вы не можете зарабатывать по $ 30–50 млн в год и при этом намеренно пропускать встречи. По моему мнению, это полное неуважение к баскетболу и болельщикам», – заявил Баркли в эфире программы First Take.
Распределение нагрузки – это своего рода практика, сложившаяся в НБА, когда тренерский штаб намеренно, но при этом официально указывая конкретные повреждения, позволяет ключевым игрокам не принимать участия в играх.
Ранее Баркли оценил перспективы разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Лос-Анджелес Клипперс», куда игрок перешёл на правах свободного агента этой зимой.
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