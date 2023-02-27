Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарльз Баркли раскритиковал практику предоставления отдыха суперзвёздам

Чарльз Баркли раскритиковал практику предоставления отдыха суперзвёздам
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли критически прокомментировал практику пропуска звёздными игроками Национальной баскетбольной ассоциации матчей, ссылаясь на «распределение нагрузки».

«Вы не можете зарабатывать по $ 30–50 млн в год и при этом намеренно пропускать встречи. По моему мнению, это полное неуважение к баскетболу и болельщикам», – заявил Баркли в эфире программы First Take.

Распределение нагрузки – это своего рода практика, сложившаяся в НБА, когда тренерский штаб намеренно, но при этом официально указывая конкретные повреждения, позволяет ключевым игрокам не принимать участия в играх.

Ранее Баркли оценил перспективы разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Лос-Анджелес Клипперс», куда игрок перешёл на правах свободного агента этой зимой.

Новость по теме
Баркли: «Клипперс» — лучший шанс Уэстбрука выиграть титул
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023