Совладелец «Милуоки» договорился о продаже своей доли за $ 3,5 млрд

Совладелец команды Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Марк Ласри заявил о достижении соглашения по продаже своей доли в «Милуоки». Об этом сообщает обозреватель и эксперт ESPN Тим Бонтемпс в социальных сетях.
Отмечается, что 63-летний бизнесмен договорился с Джимми и Сьюзан Хаслам, которые, в свою очередь, являются владельцами команды НФЛ (Национальная футбольная лига) «Кливленд Браунс». Речь идёт о сумме $ 3,5 млрд.
Ласри приобрёл долю в «Бакс» в 2014 году за $ 550 млн. В 2021 году клуб из Висконсина стал чемпионом НБА, обыграв в финальной серии «Финикс Санз» со счётом 4-2.
В нынешнем сезоне «Милуоки Бакс» занимает второе место в Восточной конференции с 43 победами при 17 поражениях. Следующую игру «Бакс» проведут с «Бруклин Нетс» на выезде 1 марта (3:30 мск).
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