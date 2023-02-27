НБА представила рейтинг силы клубов. «Мемфис» вошёл в топ-5
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Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который возглавляет «Милуоки Бакс». В тройку лучших также входят «Бостон Селтикс» и «Денвер Наггетс».
Полностью топ-10 выглядит следующим образом.
Рейтинг силы клубов по версии НБА:
1. «Милуоки Бакс».
2. «Бостон Селтикс».
3. «Денвер Наггетс».
4. «Филадельфия Сиксерс».
5. «Мемфис Гриззлиз».
6. «Кливленд Кавальерс».
7. «Нью-Йорк Никс».
8. «Сакраменто Кингз».
9. «Финикс Санз».
10. «Лос-Анджелес Клипперс».
Отметим, что «Милуоки» занимает второе место в Восточной конференции с 43 победами и 17 поражениями. «Бостон» – лидер Востока с 44 победами при 17 поражениях.
Тем временем «Денвер» является вторым лучшим коллективом Запада – 43 победы и 19 поражений.
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