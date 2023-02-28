Леброн Джеймс высказался по поводу своей травмы
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу своего повреждения.
«Будем наблюдать за травмой в ближайшие пару дней и уже по факту моего состояния примем окончательное решение об участии в матчах», — приводит слова Джеймса Newsweek.
Напомним, в матче с «Далласом» Джеймс отметился 26 очками, восемью подборами, тремя передачами и одним блок-шотом за 37 минут, проведённых на площадке. Баскетболист реализовал 10 бросков из 23 попыток. После игры форвард хромал, когда покидал арену.
В нынешнем сезоне игрок принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 29,5 очка, делая 8,4 подбора и 6,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1, трёхочковых – 30,8.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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