Адетокунбо — Дюранту: могу научить тебя побеждать со своей командой

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в шутливой форме сделал яркий выпад в сторону новобранца «Финикс Санз» Кевина Дюранта.
«Ты постоянно переходишь в суперкоманды, чтобы выиграть титул НБА. Как насчёт того, чтобы немного поработать вместе? Тогда я смогу научить тебя, как сделать это со своей собственной командой», — сказал Адетокунбо в эфире вечернего шоу.
Напомним, этой зимой Дюрант перешёл из «Бруклин Нетс» в «Финикс». Его обменяли на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда. Это была вторая подряд крупная сделка с участием «Нетс», которые до этого обменяли Кайри Ирвинга в «Даллас».
В нынешнем сезоне 34-летний Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, делая 6,7 подбора и 5,3 передачи при общей реализации бросков 55,9%, трёхочковых – 37,6%.
Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»:
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