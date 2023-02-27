«Реал» может пригласить Хавьера Паскуаля на должность главного тренера
Поделиться
Руководство мадридского баскетбольного клуба «Реал» проявляет активный интерес к главному тренеру санкт-петербургского «Зенита» Хавьеру Паскуалю. Об этом сообщает журналист RAC1 Марк Мундет в социальных сетях.
Отмечается, что испанский коллектив готов рассмотреть кандидатуру 50-летнего специалиста по окончании нынешнего баскетбольного сезона. Также сообщается об интересе к Паскуалю со стороны других команд.
Напомним, согласно некоторым источникам, руководство «Зенита» приступило к массовому прекращению сотрудничества с работниками на фоне ухода одного из спонсоров команды – НИПИГАЗ.
Новость по темеВ «Зените» начали расставаться с сотрудниками клуба
Ранее Паскуаль дал комментарий по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (80:69). Следующий матч «Зенит» проведёт 2 марта с нижнегородским «Пари».
Новость по темеПаскуаль прокомментировал победу в матче с УНИКСом
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
18:21
-
17:00
-
15:58
-
14:38
-
14:32
-
13:52
-
13:28
-
12:11
-
11:49
-
11:45
-
11:25
-
10:58
-
10:39
-
09:26
-
09:17
-
07:39
-
06:20
-
02:24
-
00:40
- 26 февраля 2023
-
23:54
-
23:27
-
22:54
-
20:58
-
20:39
-
19:54
-
19:44
-
19:18
-
18:56
-
18:41
-
17:39
-
17:31
-
16:55
-
16:15
-
16:06
-
15:31
Партнерский контент