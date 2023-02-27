«Реал» может пригласить Хавьера Паскуаля на должность главного тренера

Руководство мадридского баскетбольного клуба «Реал» проявляет активный интерес к главному тренеру санкт-петербургского «Зенита» Хавьеру Паскуалю. Об этом сообщает журналист RAC1 Марк Мундет в социальных сетях.

Отмечается, что испанский коллектив готов рассмотреть кандидатуру 50-летнего специалиста по окончании нынешнего баскетбольного сезона. Также сообщается об интересе к Паскуалю со стороны других команд.

Напомним, согласно некоторым источникам, руководство «Зенита» приступило к массовому прекращению сотрудничества с работниками на фоне ухода одного из спонсоров команды – НИПИГАЗ.

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Ранее Паскуаль дал комментарий по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (80:69). Следующий матч «Зенит» проведёт 2 марта с нижнегородским «Пари».