Ламело Болл досрочно завершил сезон-2022/2023 из-за перелома

Разыгрывающий, один из лидеров «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл пропустит остаток сезона-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации из-за перелома кости в правом голеностопе, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Напомним, в начале второй половины матча с «Детройт Пистонс» (117:106) Болл совершил неудачное действие, в результате которого не смог завершить встречу.

В нынешнем сезоне 21-летний баскетболист принял участие в 36 матчах, набирая в среднем 23,3 очка, делая 8,4 передачи и 6,4 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 41,1, трёхочковых – 37,6.

«Шарлотт Хорнетс» занимает 14-е место в Восточной конференции с 20 победами при 43 поражениях. Следующую игру «шершни» проведут с «Финикс Санз» на своей площадке 2 марта (3:00 мск).