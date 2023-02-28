Джейсон Тейтум высказался о своём удалении во время матча с «Нью-Йорком»

Звёздный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум прокомментировал своё удаление во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Йорк Никс» (94:109).
«Я сказал ему [судье], что это самая лучшая судейская работа, которую я когда-либо видел. Пытался сделать ему комплимент», – приводит слова Тейтума обозреватель The Athletic Джаред Вайс.
Напомним, за четыре минуты до конца основного времени Тейтум получил второй технический фол за разговоры с судьями. «Бостон» на тот момент проигрывал с разницей 14 очков.
В нынешнем сезоне 24-летний баскетболист принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 30,1 очка, делая 8,7 подбора и 4,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46, трёхочковых – 35,1.
«Бостон Селтикс» занимает второе место в Восточной конференции с 44 победами при 18 поражениях. Следующую игру «Селтикс» проведут с «Кливленд Кавальерс» на своей площадке 2 марта (3:30 мск).
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