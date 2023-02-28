Стала известна дата дебюта Кевина Дюранта за «Финикс»
Поделиться
Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант, не принимающий участия в матчах регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с 12 января из-за травмы колена, сыграет с «Шарлотт Хорнетс» в четверг, 2 марта.
Как сообщает пресс-служба аризонского клуба, это будет дебютная игра баскетболиста за «Финикс». Форвард был обменён «Бруклином» перед дедлайном НБА.
В нынешнем сезоне 34-летний Дюрант принял участие в 51 матче, набирая в среднем 18,7 очка, делая 10,1 подбора и две передачи при общем проценте реализации бросков с игры 59,3, трёхочковых – 30,4.
«Финикс Санз» занимает четвёртое место в Западной конференции с 33 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Санз» проведут с «Шарлотт Хорнетс» на выезде 2 марта (3:00 мск).
Комментарии
- 28 февраля 2023
-
22:23
-
22:18
-
21:55
-
21:46
-
21:26
-
21:08
-
20:28
-
20:23
-
19:59
-
19:59
-
19:43
-
19:11
-
18:52
-
18:29
-
18:19
-
17:24
-
17:17
-
17:10
-
16:03
-
15:35
-
15:17
-
14:33
-
14:26
-
13:28
-
13:18
-
11:50
-
11:36
-
10:22
-
09:40
-
09:37
-
09:00
-
05:53
-
04:26
-
02:02
- 27 февраля 2023
-
23:33
Партнерский контент