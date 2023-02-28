Стала известна дата дебюта Кевина Дюранта за «Финикс»

Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант, не принимающий участия в матчах регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с 12 января из-за травмы колена, сыграет с «Шарлотт Хорнетс» в четверг, 2 марта.

Как сообщает пресс-служба аризонского клуба, это будет дебютная игра баскетболиста за «Финикс». Форвард был обменён «Бруклином» перед дедлайном НБА.

В нынешнем сезоне 34-летний Дюрант принял участие в 51 матче, набирая в среднем 18,7 очка, делая 10,1 подбора и две передачи при общем проценте реализации бросков с игры 59,3, трёхочковых – 30,4.

«Финикс Санз» занимает четвёртое место в Западной конференции с 33 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Санз» проведут с «Шарлотт Хорнетс» на выезде 2 марта (3:00 мск).