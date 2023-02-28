Куин Снайдер отреагировал на своё назначение главным тренером «Атланты»

Главный тренер «Атланты Хоукс» Куин Снайдер прокомментировал своё назначение.
«Я очень рад сотрудничеству с «Хоукс». Благодарю за предоставленную возможность. Моя семья и я с нетерпением ждём возможности стать частью франшизы. Отныне Атланта — мой дом», — приводит слова Снайдера Associated Press.
56-летний Снайдер до этого работал в качестве наставника «Юты Джаз» с 2014 по 2022 год. Специалист также был ассистентом в московском ЦСКА в сезоне-2012/2013.
Ранее «Атланта» уволила с поста главного тренера Нэйта Макмиллана. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Джо Пранти, работавший помощником Макмиллана.
Как сообщалось ранее, во многом увольнение спровоцировал конфликт Макмиллана с главной звездой команды Треем Янгом. Отмечается, что увольнения Нэйта с его поста в Национальной баскетбольной ассоциации ждали уже несколько недель.
- 28 февраля 2023
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